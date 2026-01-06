J2徳島が京都DF松田佳大（25）を期限付きで獲得することが7日までに分かった。一両日中に正式発表される見通しという。1メートル90でセンターバックを本職とする松田は、昨季はJ2山口でプレー。チームはJ3降格となってしまったが、34試合出場を果たした。期限付き期間満了に伴って京都に一旦は復帰したものの、前日6日に「移籍を前提とした手続きと準備のため」チームを離脱すると発表されていた。昨季J1昇格プレーオフ決勝