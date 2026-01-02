ボートレース若松の「日本トーター杯ＢＴＳ北九州ＭＤ開設１９周年記念競走」は８日、開幕する。７日の前検は強風のため安定板を使用してタイム測定のみ行われた。竹井貴史（３０＝福岡）がエンジン抽選で引き当てたのは４５号機。初下ろしの２回前には江夏満がターン回りを仕上げて優出を果たしている。「ペラは優勝した前回と似た形に叩きました。この水面でも乗りやすさがあった。回転はもっと出てほしいが、初日の出番は夜