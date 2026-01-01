スペシャルティチョコレート専門店Minimalから、年に一度だけ登場する特別なアソートセット「MinimalWORKS：Experimental」が発売されます。職人たちの探究心と技術が詰まった9種の板チョコレートは、食べ比べるたびに新しい発見をもたらす存在。見た目にも美しい限定パッケージは、バレンタインやホワイトデー、大切な節目のギフトにもふさわしい一箱です。 実験から生まれた9種の板チョコ 今