【ワシントン＝淵上隆悠】複数の米メディアは７日、米当局が北大西洋で、米国の制裁下にあるロシア船籍の石油タンカー「マリネラ」を拿捕（だほ）したと一斉に報じた。米国が海上を「封鎖」しているベネズエラに向かって航行していたとして、昨年１２月から米沿岸警備隊が追跡していた。ロシアの反発は必至だ。ＮＢＣニュースなどによると、タンカーは先月、南米に向かってカリブ海を航行。米側が摘発しようとしたため、大西洋