NEXUSホールディングスは、2026年1月1日、グループの新イメージキャラクターとして、AIキャラクター「TSUMU//GI(つむぎ)」の就任を発表。アミューズメントホールで初となる本格的なAIイメージキャラクターの導入により、社内外のコミュニケーション活性化と新たな価値創造を目指すとしている。■TSUMU//GI(つむぎ)」就任の背景「TSUMU//GI(つむぎ)」は、“人の想いと未来への可能性の融合” というコンセプトのもと、AI modelとの