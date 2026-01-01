ボートレース福岡の「新春開運特選レース」は７日、準優勝戦が行われた。篠原飛翔（２７＝福岡）は準優１０Ｒ、１枠に通算ＳＧ１１Ｖを誇る瓜生正義が構えていたが、２コースからグングン伸びて、まくり快勝。「質のいいスタートが行けたし、いいレースができた」と会心の表情でレースを振り返った。「足は上位だと思う。特に行き足からのつながりが良くて、しっかり伸びて行く。出足やターン回りもいいと思う」と機率３２％の