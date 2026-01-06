日本時間０時３０分に米週間石油在庫統計（12/27 - 01/02）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（12/27 - 01/02）00:30 予想N/A前回-193.4万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回584.5万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回497.7万バレル（留出油在庫・前週比)