最愛の彼とハグをする時、ただ身を委ねているだけだと彼に物足りなさやマンネリ感を感じさせてしまいます。そこで今回は、いつもは受け身の女性でもできる「ハグ中のボディタッチ」を紹介。ぜひ採り入れて彼を驚かせちゃいましょう。｜手を移動させながら優しく触るハグのとき彼の腰や肩に手を回したら、手の位置を少し動かしてみましょう。彼の全身を優しくゆっくり触れるように、肩から腰に、腰から太ももにと移動させるだけでOK