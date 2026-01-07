気づけば、彼の都合に合わせることが当たり前になっている。無理してないつもりなのに、なんだか疲れてしまう日がある。“不倫相手に振り回されてる気がする”のは、弱さではなく、重ねた気づきが線になる瞬間があるから。まずは、そう感じた“瞬間”を言葉にしてみましょう。彼の一言で予定を変えてしまった瞬間「今日会える？」の一言で、自分の予定を書き換えてしまったとき。逆に、約束の日に「やっぱり無理」と言われて、怒れ