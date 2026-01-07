｢痩せなきゃ｣と思った時だけ食事管理を頑張って、落ち着いたら“ご褒美”でリバウンド…。その繰り返しから抜け出すには、小腹との付き合い方を先回りで整える仕組み作りが効果的です。ポイントは、血糖値の急上昇を防ぎつつ満足感が出る食品をストックしておくこと。そこで今回は【ゆる血糖コントロール】をはじめやすい食材を３つ紹介します。ゆで卵・味付け卵タンパク質の質を意識したい大人世代にとって、卵は心強い存在。１個