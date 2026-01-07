再婚で新しい生活が始まるとき、パートナー本人との関係だけでなく、その家族との距離感にも悩む瞬間が出てくるはず。近づきすぎても、離れすぎてもお互いに疲れてしまう。だからこそ、無理のない“ちょうどいい距離”の基準を持っておくことが大事です。「急に家族になる」はハードルが高い“もう家族なんだから”という空気に合わせようとすると、自分のペースを見失いがち。大切なのは、いきなり距離を詰めるより、「まずは知ら