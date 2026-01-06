口論の末、父親（81）をナイフで刺し、けがをさせた疑いで46歳の娘が逮捕されました。小林直子容疑者（46）は千葉・大網白里市の自宅で、同居している81歳の父親の背中を果物ナイフで刺すなどした疑いがもたれています。母親から「殴り合いの親子げんか、ナイフ所持、父親の目の付近から出血あり」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、小林容疑者が仕事から帰宅した際に父親と口論になったということです。父親は