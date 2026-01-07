履き慣れたボトムスがなんとなくキツく感じる、鏡に映る横姿が気になる…。そんな“腰まわりのもたつき”は、年齢による脂肪だけでなく、体幹の使いづらさが原因になっていることも。そこで取り入れたいのが、姿勢を整えながら内側から引き締めるピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】。日常の動作や姿勢まで変わっていく実感が得られるはずです。スフィンクスキャメル（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面