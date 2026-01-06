ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は７日、予選最終日となる４日目が行われた。松田祐季（３９＝福井）は予選最終日１１Ｒ、３コースから握って２着を確保。８位で予選を突破した。「ここまでペラは叩いてないです。合ってることはないけど、足も悪くないし、乗り心地も我慢できるレベルだった。Ｓの行き足、ターンの押しがもうちょいだった。ペラを点検します。叩かないと思う」と信頼のノーハンマーを