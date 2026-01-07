大韓電線が7日、米国で1000億ウォン規模の超高圧電力網構築プロジェクトを受注したと明らかにした。大韓電線の米国法人T．E．USAはカリフォルニア州リバーサイド地域に230キロボルト級新規送電線を構築する核心インフラ事業を受注した。地域内で増加する電力需要に対応し安定した電力を供給するための事業だ。大韓電線は設計から生産、敷設、接続、試験、試運転に至る全過程の責任を負うフルターンキー方式で事業を進める。大韓電