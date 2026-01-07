中国を国賓訪問中している韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は、中国の習近平国家主席に「（韓国は北朝鮮と）疎通自体ができないので中国が平和の仲裁者の役割をすれば良いだろう」と語ったと話した。習主席は「これまでの努力を評価し、忍耐心を持つ必要がある」と答えたと李大統領は伝えた。李大統領は7日に上海で行った同行記者団との懇談会で、5日に行われた韓中首脳会談でこうした対話をやりとりしたと明らかにした。李大