福岡空港福岡空港（福岡市）で7日夜、離陸のため滑走路に向け走行していた羽田行き日航332便が航空灯火と接触し、一時立ち往生した。同機は運航を取りやめた。日航によると、約290人が乗っていたが、けが人の情報はない。他の便への影響も出ていないという。機体は7日午後9時10分ごろ、駐機場を出た。接触したのはタイヤ部分とみられ、今後、詳しい原因を調べる。