各地で今季一番の寒さを記録した日本列島。関東でも降雪を観測しました。この厳しい寒さは、あす以降も続きそうで、今週末の3連休は日本海側の広い範囲で強い雪が降りそうです。白い息が寒さを物語っていました。7日、各地で厳しい冷え込みとなった日本列島。最低気温−5.7℃を記録した青森市では犬も厚着でお散歩。今季一番の寒さとなった岐阜県高山市では、振舞われた「七草がゆ」で多くの人が体を温めていました。厳しい寒さは