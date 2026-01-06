バレンタイン商戦がスタート。百貨店の調査では、自分へのチョコレート予算は1万円を超えていて、本命用の2倍になっていました。年が明け一週間。早くもバレンタイン商戦がスタートしました。2026年の松屋銀座は、チョコを売るだけではありません。初めて提供されるチョコスイーツを盛り込んだコース料理では、パティシエが目の前で仕上げる様子をライブ感と共に楽しめます。五感で楽しめる1万円超えのイートインコースを用意。料