６日、本体工事が完了した天門特大橋。（ドローンから、六盤水＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽1月7日】中国貴州省の安順市と盤州市を結ぶ安盤高速道路の天門特大橋はこのほど、本体工事が完了した。同橋は高速道路建設の要となるプロジェクトで、全長1553メートル。谷底の水面から橋面まで約560メートルの高さがある。