【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比90.26ドル安の4万9371.82ドルを付けた。前日まで2日連続で終値の最高値を更新したことなどを背景に利益確定の売り注文が優勢となった。