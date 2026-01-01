Ｊ１京都や神戸などでプレーし、韓国Ｋリーグ蔚山を退団した元同国代表ＭＦ鄭又栄（チョン・ウヨン＝３６）がＪ２富山に加入することが７日までに複数の関係者の話で分かった。交渉は大筋合意に達しており細部を詰める段階といい、近日中にも正式発表される見通し。鄭又栄は２０１２年に慶熙大からＪ２（当時）京都入りし、磐田への期限付き移籍を経て１４年に神戸へ完全移籍した。１８年に重慶（中国）から神戸に復帰。カター