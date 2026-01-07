日本時間０時００分に米製造業新規受注（10月）、耐久財受注（確報値）（10月）、ISM非製造業景気指数（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（10月）00:00 予想-1.0%前回0.2%（前月比) 耐久財受注（確報値）（10月）00:00 予想-2.2%前回-2.2%（前月比) 予想0.2%前回0.2%（輸送除くコア・前月比) ISM非製造業景気指数（12月）00:00 予想52.2前回52.6（ISM非