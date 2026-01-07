６日、ハルビン国際氷雪経済博覧会の会場に展示された大型除雪機。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月7日】中国黒竜江省ハルビン市のハルビン国際エキシビション・コンベンションセンターで6日、「2026ハルビン国際氷雪経済博覧会」が開幕した。3日間の会期中、中心エリアと六つのテーマ別エリアを設置し、氷雪関連のスポーツ、文化、設備、観光など産業チェーン全体にわたる最先端の成果を紹介。「冷たい資源」