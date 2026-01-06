上智大の前嶋和弘教授と同志社大の三牧聖子教授が７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ベネズエラでの軍事作戦による米政権や今秋の中間選挙への影響について議論した。前嶋氏はトランプ大統領の支持率について、「米国は有事になれば（伝統的に）大統領を応援するが、今回は支持率がそれほど上がっていない」と指摘した。三牧氏はトランプ政権がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることにも触れ