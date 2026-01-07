韓国の李在明大統領は記者会見で中国による日本への輸出規制に言及し、「争いに割り込むと両方から嫌われることがある」と述べ現段階での仲裁には否定的な考えを示しました。【映像】韓国大統領と握手をする高市総理李大統領はきょう、訪問先の中国・上海で会見しました。中国による「レアアース」関連品目などの日本への輸出規制強化について問われると「大人たちの争いに割り込むと、両方から嫌われることがある」と述べま