「働くお姉さん」より波崎天結さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」では保育士資格を持っている波崎天結さんのグラビアを掲載。「NEXT推しガール！」には黒坂未来さん、「推しメンFile」には松岡拳紀介さんが登場している。 「NEXT推しガール！」より黒坂未来さん 「推