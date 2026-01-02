【「僕の心のヤバイやつ」13巻】 1月8日 発売 価格：594円 【「僕の心のヤバイやつ」13巻 特装版】 1月8日 発売 価格：2,640円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ」の13巻を1月8日に発売する。価格は594円。また同日には特装版も2,640円で発売される。 本作は桜井のりお氏が手掛ける陽キャ美少女×陰キャ