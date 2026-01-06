【「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」1巻】 1月8日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の1巻を1月8日に発売する。価格は594円。 本作は桜井のりお氏が手掛ける「僕の心のヤバイやつ」の公式スピンオフ。主人公は市川の姉、“おねえ”こと市川香菜で、恋が始まりそうで始まらない残念系ラブ