中国・江蘇省の病院で、出産直後に助産師がへその緒を切ろうとして誤って新生児の指を切り落とす事故があった。封面新聞など複数の中国メディアが5日付で大きく報じた。事故があったのは昨年12月25日、同省の盱眙県人民病院。新生児の父親の盛（ション）さんによると、妻が帝王切開で出産した際、へその緒を切ろうとした助産師が誤って新生児の左手中指を切り落とした。助産師からは事後に「子どもが急に動いたから」