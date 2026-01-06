2003（平成15）年1月8日、徳川家康が江戸に幕府を開いて400年となるこの年の多彩な催しの開幕を告げる「江戸開府400年オープニング・セレモニー」が墨田区の江戸東京博物館で行われた。石原慎太郎都知事（中央）は「開府400年の事業は世界に対する吸引力になる」と述べ、大関栃東（左）らと鏡開きをした。