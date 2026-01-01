日本テレビの報道番組とNNNの各局が取り組む防災・減災プロジェクト「あす大災害、だとしたら？」。みなさんの備えに役立つ情報をお伝えします。「防災バッグを準備しましょう！でも…入れすぎに注意」です。東京都が推奨する地震で緊急避難する時に持ち出す防災バッグに入れるべきグッズ。水や携帯トイレ、モバイルバッテリーなどが入っています。こうした最小限の物が入ったバッグを、1人1つ準備しておくとよいとされています。