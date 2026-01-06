中国政府が発表した日本への軍民両用品目の輸出禁止措置は、レアアースが対象になる可能性もあり、日本企業の間では先行きへの不安が広がっています。レアアースは、EV（電気自動車）をはじめとする多くの工業製品に使われています。そのほとんどが中国で産出されていることから、中国が輸出を禁止すれば、日本の産業に幅広く影響する恐れがあります。日本では官民で脱・中国依存に向けた取り組みを進めていますが、依存をゼロにす