ボートレースからつのＧIII「オールレディースＮｅｗＹｅａｒＣｕｐ」は７日、予選最終日となる４日目が行われた。前田紗希（３２＝埼玉）は得点率７・６７の７位で迎えた予選最終日、５Ｒに３号艇で出走。１Ｍを差して２着を確保し、７位で予選をクリアした。今節の相棒３２号機は２連率４５％の好素性機。「変わらず行き足から伸びはいいと思います。ターン回りは普通ですね」と行き足系統を中心に好仕上がりだ。２０２