６日、「世界市長対話・ハルビン」開幕式のパフォーマンス。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月7日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で6日、国際交流イベント「世界市長対話・ハルビン」の開幕式が行われた。「氷雪で世界をつなぐ協力でウィンウィンの未来へ」をテーマに、都市を窓口に中国のチャンスを示し、対話を絆にガバナンスの知見を交わす。６日、「世界市長対話・ハ