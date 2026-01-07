昭和天皇の在位60年を記念した銀貨幣のニセ物を使った疑いで中国籍の会社役員が逮捕されました。シュエ・ジーウェイ容疑者（36）は去年6月上旬、東京都内の信用金庫でニセの1万円銀貨幣19枚を本物のように装い使った疑いがもたれています。銀貨幣は昭和天皇の在位60年を記念して作られたもので、本物は金融機関に持っていくと1万円に換金することができます。警視庁はシュエ容疑者以外に、同様の手口でニセの1万円銀貨幣を使った疑