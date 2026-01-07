木原官房長官は7日、自身の映像を悪用し、投資を呼びかける偽の動画が確認されたことについて「看過できない」と強調し、すでに動画は削除されたと説明しました。さらに、「必ず儲かるというような話は詐欺である」と話し、今後もこうした行為が確認された際には「迅速かつ機動的に対応していきたい」としています。