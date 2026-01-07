三笘薫の所属するブライトンはプレミアリーグ第21節でマンチェスター・シティと対戦する。三苫は9月末のチェルシー戦で左足首を負傷してから離脱が続いていたが、年明けの3日に行われた前節のバーンリー戦で先発復帰を果たして2ｰ0の勝利に貢献した。マンチェスター・C戦前のインタビューでファビアン・ヒュルツェラー監督に対して、三苫が先発となれば怪我明けから5日間で2試合先発することになるという懸念が投げかけられたが、そ