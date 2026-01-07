4日に行われたラ・リーガ第18節でバルセロナはエスパニョールと対戦。カタルーニャ・ダービーでは、古巣対戦となったスペイン人GKジョアン・ガルシアが大ブーイングを浴びながらも、パラドンを連発してチームに勝利をもたらした。そんなガルシアに関して、元レフェリーであるマテウ・ラオス氏は明確な反則があったと指摘。20分にハイラインの背後を突かれたバルセロナはエスパニョールのFWロベルト・フェルナンデスにシュートを放