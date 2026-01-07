中国政府が発表したレアアースなどの日本への輸出規制強化をめぐり、経済界からは民間としてできる努力をしていく必要があるとの声が上がりました。【映像】小林会長「民間としては努力していく」日本生産性本部 小林喜光会長「（中国は）大変な相手であることは間違いないですが、基本的なわだかまりを少しずつ取っていくべく民間としては努力していくということかと思ってます」東京電力HD会長でもある日本生産性本部の小林