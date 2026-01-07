栃木県の県立高校で男子生徒が別の生徒に暴行する動画がSNSで拡散されている問題で、県の教育委員会が会見を開き、謝罪しました。【映像】教育次長「深くお詫び申し上げます」きょう、栃木県の教育委員会は県内の県立高校で男子生徒が別の生徒に殴る蹴るなどの暴行をする動画が拡散している問題について会見を行いました。県によりますと、動画は去年12月に学校のトイレで撮影されたもので、今月に入り、SNSで動画が拡散され