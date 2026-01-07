7日午後8時40分すぎ、神戸市中央区の国道でバスの乗客から「建物に接触し、運転手が動けない」と通報がありました。警察と消防によりますと、関西空港発のリムジンバスが走行中に道路脇のビルに衝突したということです。車内には乗客ら15人が乗っていて、運転手（50代）と乗客4人（20代〜50代）が打撲などで病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。