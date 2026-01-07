日本初五輪王者プロレスラーの衝撃的なデビューに業界も揺れている。前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）は７日、都内で行われた「２０２５年度プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の授賞式で殊勲賞を受賞。４日の東京ドーム大会で王座から陥落したが、同大会で初陣を飾った東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）