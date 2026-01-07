ベネズエラの石油取引に関連し、アメリカ軍は7日、ロシア船籍の石油タンカーを北大西洋で拿捕しました。この石油タンカーをアメリカ軍は数週間にわたって追跡を続けていたということです。アメリカとロシアの緊張が高まる可能性があります。