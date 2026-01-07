2018年10月に開通した港珠澳大橋（香港・珠海・澳門＜マカオ＞大橋）の珠海公路の出入国（境）検査所から出入国（境）した旅客の数が今月6日、延べ1億人の大台を突破した。全長55キロの港珠澳大橋は、世界最長の海上橋で、6年かけて計画が進められ、9年かけて建設され、世界の橋の歴史における奇跡と言われている。2018年10月に正式に開通したことで、香港特区から珠海、澳門特区までの車での所要時間が3時間から約45分に短縮され