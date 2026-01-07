ピボット分析東京時間（23:04現在） ドル円 現値156.41高値156.80安値156.30 157.21ハイブレイク 157.00抵抗2 156.71抵抗1 156.50ピボット 156.21支持1 156.00支持2 155.71ローブレイク ユーロ円 現値182.89高値183.37安値182.71 183.93ハイブレイク 183.65抵抗2 183.27抵抗1 182.99ピボット 182.61支持1 182.33支持2 181.95ローブレイク