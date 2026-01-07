きょうの為替市場でドル円は１５６円台半ばでの上下動が続いている。先ほど発表の１２月のＡＤＰ雇用統計で民間雇用者数は４．１万人増と予想を下回った。為替市場ではドル安の反応が見られ、ドル円も値を落としたものの、大きな反応には至っていない。労働市場は冷え込みつつあるものの、急速な悪化はしていないことが改めて示された。 ＦＲＢの金融政策への見方に変化はなく、今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の利下げは４