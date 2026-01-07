【新華社海口1月7日】中国の国有石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）は2日、中国海上最大のガス田「深海1号」がこのほど、稼働開始以来100隻目となる原油のタンカー輸送作業を完了したと発表した。同ガス田の2025年の石油・天然ガス総生産量は石油換算で450万トンを突破し、中型の陸上油田の生産規模に相当する水準となった。同ガス田の1日当たりの生産量は現在、天然ガスが1500万立方メートル、天然ガスコンデンセートは1600ト