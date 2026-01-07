【AFC U23アジア杯第1節】(ジッダ)日本 5-0(前半1-0)シリア<得点者>[日]大関友翔(10分)、佐藤龍之介2(66分、75分)、石橋瀬凪(87分)、道脇豊(90分+3)<警告>[シ]マクシム・サラフ(90分+2)├佐藤龍之介が圧巻2G2A! “ロス世代”U-21日本代表がU-23シリア撃破、U23アジア杯GL白星スタート└圧巻2G2Aの佐藤龍之介(FC東京)、4点関与で一番の手応えは「自分の特長がよく出たゴール」