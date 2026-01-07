[1.7 U23アジア杯GL第1節 日本 5-0 シリア ジッダ]U-21日本代表は7日、AFC U23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦し、5-0で勝利した。前半10分にMF佐藤龍之介のアシストからMF大関友翔が先制点。その後は拮抗状態が続いたが、後半21分、30分に佐藤が2得点を決める。42分には佐藤のパスをFW石橋瀬凪が決めて4点目。佐藤は2ゴール2アシストの活躍を見せた。終了間際にはFW道脇豊がPKを沈め、勝利を決定づけた